Україна відповіла на занепокоєння Казахстану щодо ситуації навколо Каспійського трубопровідного консорціуму

Україна заявила, що її дії не спрямовані проти Казахстану та наголосила на легітимності самооборони у відповідь на російську агресію.

МЗС України

Україна взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо ситуації навколо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму та запевнила, що жодні українські дії не націлені на Казахстан чи будь-які треті сторони.

Про це йдеться в офіційній заяві української сторони.

У Києві підкреслили, що всі дії Сил оборони здійснюються виключно в межах гарантованого статтею 51 Статуту ООН права на самооборону та спрямовані на відсіч повномасштабної російської агресії.

«У межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Україна системно послаблює військово-промисловий потенціал агресора та позбавляє його засобів для ведення злочинної війни», — зазначили в заяві.

Україна також наголосила, що єдиним джерелом дестабілізації в Чорноморському регіоні та поза його межами залишається Російська Федерація.

На тлі нинішніх зауважень у Києві звернули увагу на відсутність публічних заяв Казахстану щодо засудження російських ударів по цивільних в Україні, житлових будинках та критичній інфраструктурі, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій.

Лише два дні тому Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану атаку дронами й ракетами, внаслідок якої загинули та були поранені цивільні люди. Без електропостачання залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва і понад 100 тисяч жителів області.

Україна закликала всі сторони зосередити зусилля на примусі агресора до припинення злочинної війни та підтвердила налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Казахстаном.

Нагадаємо, морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньовго флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі. За інформацією джерела, танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.

