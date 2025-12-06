Справжній німецький штолен за бабусиним рецептом: традиційна випічка на Різдво

Штолен. / © ТСН

Класичний німецький штолен — не просто різдвяна випічка, а справжній символ свята, що зберігає традиції. Його готують задовго до Різдва. Так, штолену дають час настоятися, щоб кожен шматочок розкрив смак сухофруктів, прянощів та вершкового масла.

ТСН.ua підготував рецепт штолена німецької кулінарки Катрін Рунге, яким вона поділилася на своєму порталі “Backen macht glücklich“.

Основою бабусиного різдвяного штолену є насичене дріжджове тісто з відносно високим вмістом вершкового масла, що робить випічку вологою. Сухофрукти в тісті разом з марципаном надають чудового аромату та особливої ​​різдвяної текстури.

Інгредієнти для тіста

250 г родзинок

50 г зацукрованих апельсинових шкірок чи цукатів

50 г зацукрованих лимонних шкірок чи цукатів

50 г подрібненого мигдалю

80 мл рому

500 г пшеничного борошна

120 мл теплого молока

50 г цукру

1 кубик свіжих дріжджів (42 г)

220 г вершкового масла

1 яйце

1 жовток середнього розміру

100 г марципанової пасти

1 чл тертої лимонної цедри

2 дрібки солі

¼ ч.л. ваніліну

1 ст.л. суміші спецій (кориця, імбир, кардамон, коріандр)

Інгредієнти для покриття

100 г вершкового масла

3 ст.л. цукру

60 г цукрової пудри

Приготування

Звечора чи за кілька годин до приготування змішайте родзинки з цедрою апельсина і лимона, мигдалем та залийте ромом. Перекладіть їх у контейнер з герметичною кришкою і залиште настоюватися. Розкришіть дріжджі в тепле молоко. Додайте чайну ложку цукру, трохи борошна та помішуйте, поки дріжджі не розчиняться. Висипте борошно та цукор, що залишився, у велику миску. Зробіть заглиблення в центрі та вилийте туди дріжджову суміш. Накрийте кухонним рушником і залиште на 10-20 хвилин у теплому місці. Наріжте марципан на дуже дрібні шматочки. Змішайте його з розм’якшеним маслом, яйцями та спеціями. Злегка перемішайте все разом. Потім додайте цю суміш до тіста. Збийте масу міксером упродовж 5 хвилин. Тісто має відставати від стінок миски. Накрийте тісто та залиште його у теплому місці щонайменше на 30 хвилин, аби воно піднялося. Потім додайте до тіста суміш із сухофруктів. Після цього знову дайте йому піднятися в теплому місці на 1,5 год. Сформуйте два штолени. Спочатку розкачайте тісто у прямокутник із заокругленими кутами. Складіть одну з довгих сторін над іншою посередині так, щоб тісто було покрито приблизно на дві третини. Щільно притисніть шви пальцями. Викладіть штолени на деко, застелене пергаментним папером. Дайте штолену піднятися ще раз протягом 30 хвилин. Розігрійте духовку до 190 градусів, використовуючи звичайні режими духовки “верхній-низ”. Випікайте штолен 10 хвилин. Потім зменште температуру до 170 градусів і випікайте ще 40 хвилин . Накрийте штолен пергаментом ближче до кінця випікання, якщо він почне занадто темніти. Розтопіть масло. Вийміть випечений штолен з духовки і поки він ще гарячий - кілька разів змастіть його розтопленим маслом. Посипте звичайним цукром. Дайте йому повністю охолонути, а після цього посипте зверху цукровою пудрою. Найкращий спосіб зберігати штолен – добре загорнути у алюмінієву фольгу та покласти до прохолодного місця. Його слід щонайменше 2-4 тижні. Однак його можна нарізати вже через 2-3 дні.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом штолена на Різдво від кулінара Євгена Клопотенка.