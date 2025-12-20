Ви навіть не підозрюєте, що буде: чому 12 днів після Сонцестояння вважають вирішальними

Зимове сонцестояння. / © ТСН.ua

Реклама

Зимове сонцестояння 21 грудня, яке цього року припадає на неділю, найтемніший день року. Починаючи від цього дня — світло починає прибувати. Це — точка завершення старого циклу та зародження нового. Час для підбиття підсумків, очищення та закладки намірів.

Що варто встигнути зробити до завтра, 21 грудня, а також потім, розповіла майстриня з феншуй та астрологиня Юлія Кузьменчук.



До 21 грудня слід прибрати у будинку та зробити енергетичне очищення. Астрологиня радить особливо добре вимити е з сіллю вхідні двері та підвіконня.

У День зимового сонцестояння:

Реклама

прийміть ванну з сіллю або травами: подумки відпустіть образи, невдачі та все, що стримує;

запаліть свічки — золоті — для процвітання, зелені — для оновлення.

Майстиня з феншуй радить цього дня придбати новий гаманець. Така покупка допоможе символічно оновити вашу фінансову енергію.

Вечір 21 грудня — найкращий час для детального складання планів та бажань на новий цикл.

За словами Юлії Кузьменчук, 12 днів після зимового сонцестояння вважаються пророчими.

«Зараз особливо важливо звертати увагу на образи та символи, які ми зустрічаємо у просторі. Вони не тільки передбачають майбутнє, а й допомагають ухвалити правильні рішення», — каже вона.

Реклама

Важливі дати після Дня зимового сонцестояння:

22, 23 та 24 грудня — відкриють картини поточних подій і покажуть, що на нас чекає у січні та лютому;

25, 26 та 27 грудня — дадуть підказки про події навесні;

28, 29 та 30 грудня — розкажуть про літо;

31 грудня, та 1 та 2 січня — допоможуть зрозуміти, що очікує восени.

Нагадаємо, День зимового сонцестояння 2025 року відбудеться у неділю, 21 грудня. Це доба, коли ніч найдовша, а день найкоротший у році. Сонце піднімається над горизонтом дуже низько, і світла стає мінімум.