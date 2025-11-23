ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
555
Час на прочитання
1 хв

Чи бачив Рубіо альтернативу плану Трампа: відповідь здивувала журналістів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського “контрплану” щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що йому не надходив жодний документ, який можна було б назвати “європейською контрпропозицією” до американського плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, він “не бачив жодного контрплану від Європи” та не бере участі в роботі над ним.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу підготували власний варіант мирного врегулювання — альтернативу 28-пунктному плану Дональда Трампа. Документ, який налічує 24 ключові пункти, нібито узгодили провідні країни ЄС.

Британське видання The Telegraph оприлюднило повний текст європейського плану, назвавши його альтернативним баченням майбутніх домовленостей щодо України.

Нагадаємо, у Женеві завершилися перемовини про мир. Як сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, який був головою української делегації, зустріч була “дуже продуктивною”.

Дата публікації
Кількість переглядів
555
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie