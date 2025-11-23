Чи бачив Рубіо альтернативу плану Трампа: відповідь здивувала журналістів

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що йому не надходив жодний документ, який можна було б назвати “європейською контрпропозицією” до американського плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, він “не бачив жодного контрплану від Європи” та не бере участі в роботі над ним.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу підготували власний варіант мирного врегулювання — альтернативу 28-пунктному плану Дональда Трампа. Документ, який налічує 24 ключові пункти, нібито узгодили провідні країни ЄС.

Британське видання The Telegraph оприлюднило повний текст європейського плану, назвавши його альтернативним баченням майбутніх домовленостей щодо України.

Нагадаємо, у Женеві завершилися перемовини про мир. Як сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, який був головою української делегації, зустріч була “дуже продуктивною”.