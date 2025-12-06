ТСН у соціальних мережах

Портников назвав єдиний шлях до миру з Росією

Досягнути миру через дипломатичні домовленості з росіянами неможливо.

Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Винищення економіки Російської Федерації, зокрема через удари Сил оборони України по її нафтопереробному потенціалу, є єдиним шляхом до миру.

Про це заявив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, досягнути миру через дипломатичні домовленості з росіянами неможливо. Це можна зробити, вважає журналіст, знищуючи українською силою російську економіку.

Другою складовою «мирного плану» від Віталія Портникова є створення умов для знищення російських агресорів на українській землі, щоб таким чином знищувати демографічний фонд Російської Федерації.

«Це взагалі дуже важливо на майбутнє: знищити якомога більше потенційних агресорів. Не дати можливості росіянам думати, що вони можуть мобілізовувати людей до останнього росіянина», — сказав він.

Журналіст наголосив, що мобілізаційний потенціал росіян насправді не такий уже й великий, тому вони й не наважуються проводити масову мобілізацію.

«Для більшості росіян це війна в телевізорі. А тих, кого вони можуть мобілізувати за гроші, виявляється не так і багато», — пояснив він.

Нагадаємо, народний депутат Роман Костенко, який є секретарем парламентського оборонного комітету, вважає нинішній момент найгіршим від початку 2022 року для перемовин щодо миру.

