Чому Україна не отримала Tomahawk: в США розповіли, хто заблокував рішення

Томагавк / © Getty Images

Реклама

Міністерство оборони США було готове поставити Україні далекобійні ракети Tomahawk, але процес зупинився на найвищому рівні. Президент США Дональд Трамп відмовився санкціонувати передачу цієї зброї.

Про це сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор для ntv.

Він наголосив, що Міністерство оборони США повністю підготувалося до рішення про надання Києву далекобійних ракет.

Реклама

«Скажу вам так: Пентагон був готовий до рішення президента щодо поставки ракет Tomahawk Україні. Вони були повністю готові,» — сказав експосол.

Хоча Дональд Трамп зрештою не санкціонував поставку Tomahawk, Вільям Тейлор підкреслив, що сама можливість постачання цієї зброї зберігається й нині.

Експосол вважає, що ракети Tomahawk мали б не лише військове, але й потужне політичне значення:

«Я вважаю, що це було б важливо — не як вирішальний фактор у війні, але суттєвий елемент тиску на Путіна,» — додав Тейлор.

Реклама

Нагадаємо, наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав, що США дійсно обговорюють прохання України про Tomahawk.

Однак і раніше у Пентагоні повідомляли, що на рівні міністерства оборони США вже отримано «зелене світло» для потенційного постачання Україні ракет Tomahawk,

Проте після певного часу, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «не може віддати Україні всю зброю». Він пояснив, що США самі потребують ракет Tomahawk на тлі запиту постачання з боку Києва.