Трамп анонсував переговори з Путіним: що відомо

Дональд Трамп анонсував швидку розмову з Володимиром Путіним та висловив оптимізм щодо зустрічі із Володимиром Зеленським.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Путін і Трамп

Путін і Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на продуктивні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським вже цими вихідними. Окрім того, він підтвердив намір також вийти на прямий контакт із Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Politico.

«Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що з [Володимиром] Путіним все буде добре», — сказав Трамп.

Він додав, що сподівається поговорити з російським диктатором «незабаром, як тільки захоче».

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться із Трампом найближчим часом. Лідери обговорять мирний план, гарантії безпеки для України, проте питання щодо територій залишається найскладнішим.

За словами президента України, в разі згоди Росії на припинення вогню щонайменше на 60 днів він готовий винести відповідний мирний план на всеукраїнський референдум.

Також Зеленський вважає, що особистий візит президента США Дональда Трампа до України міг би стати вирішальним аргументом у презентації його мирного плану.

