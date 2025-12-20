У Німеччині прокоментували переговори США та РФ щодо України: повинні враховувати інтереси ЄС

Прапори Євросоюзу / © Getty Images

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Сполучені Штати повинні враховувати інтереси Європейського Союзу під час переговорів з Росією у Флориді, присвячених завершенню війни в Україні.

Про це повідомляє DPA.

«Лише так ми зможемо вийти на результат, який буде прийнятним і для України, і для всієї Європи», — наголосив він.

Водночас Вадефуль зазначив, що не покладає великих сподівань на можливий прорив у питанні досягнення миру під час запланованих переговорів у США.

«Я давно навчився не робити особисті надії мірилом своїх очікувань, а натомість тверезо дивитися на ситуацію й аналізувати, як поводиться Росія», — пояснив німецький міністр.

Він зауважив, що «якщо Росія буде розумною», то вона змушена буде проаналізувати рішучість, яку Європа продемонструвала у Брюсселі.

«Переговори у США стануть продовженням того, що вже обговорювалося у Берліні, тому вони мають доволі міцну основу», — наголосив Вадефуль.

Крім того, він назвав рішення Європейського Союзу щодо надання Києву фінансової допомоги у розмірі 90 мільярдів євро «чітким сигналом Росії».

«Вона повинна й надалі розуміти, що Європа стоїть на боці України. Це потужний сигнал Росії, що їй слід серйозно йти на компроміс і сідати за стіл переговорів», — підкреслив глава МЗС Німеччини.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа може повернутися до прямих переговорів диктатором Путіним, якщо ініційовані США мирні зусилля щодо завершення війни в Україні зазнають невдачі.

Ми раніше інформували, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив, що якщо російський диктатор Путін не прийме умови Заходу щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки для України, союзники повинні перейти до безпрецедентно жорсткої моделі тиску.