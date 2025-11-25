ТСН у соціальних мережах

Політика
До Києва приїде міністр Сухопутних військ США: Єрмак розповів про мету візиту

В Україні готуються до важливої зустрічі із Деніелом Дрісколлом.

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл приїде до Києва вже цього тижня. Основна мета зусрічі — прискорити кроки, які необхідні для закінчення війни в Україні.

Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, візит американського високопосадовця відбувається за прямим дорученням президента США Дональда Трампа.

«Є хороша основа, зроблена в Женеві, і президент Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру», — зазначив Єрмак.

Він також додав, що зустріч США та України буде підготовлена з українського боку «ґрунтовно й оперативно».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладення угоди, яка стосується війни в Україні.

Також повідомлялося, попри прогрес у переговорному процесі щодо нового проєкту мирної угоди між США та Україною, сторони ще не досягли консенсусу у трьох ключових сферах.

