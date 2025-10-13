ТСН у соціальних мережах

Політика
72
1 хв

Зеленський відреагував на завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС: "Є надія"

Зеленський привітав досягнення миру на Близькому Сході.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Очільник України Володимир Зеленський прокоментував завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС. За його словами, це дає посилює надію на те, що війна в нашій державі також завершиться.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив: коли досягається мир для однієї частини світу, то і в інших регіонах, де життя досі під загрозою, надії на мир стає більше.

«Ми в Україні вітаємо всі зусилля, які привели до сьогоднішнього результату для Близького Сходу. Лідерство та рішучість Президента Трампа спрацювали. Ми працюємо для того, щоб день миру настав і для України», — пише президент.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про завершення війни у Газі.

«Це великий день. Зовсім новий початок. Я думаю, нічого подібного ще не було. Любов, яку я бачив на вулицях, була просто неймовірною», — сказав він.

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАС передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Газа.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.

