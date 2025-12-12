Зустріч Зеленського і Навроцького: посол України повідомив, де і коли вона відбудеться

Прапори України та Польщі / © Getty Images

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що Київ запропонував провести візит Володимира Зеленського до Варшави вже цього тижня, і наразі очікує на відповідь польської сторони.

Про це він заявив в етері радіо RMF24.

За словами посла, українська сторона запропонувала провести таку зустріч уже цього тижня та чекає на відповідь Варшави. Йдеться саме про поїздку Зеленського до Польщі.

«Ми працюємо над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше, сподіваємося, що вже цього року у Варшаві», — зазначив Боднар.

Він додав, що Київ узгоджує зміст переговорів і очікує на офіційне рішення польської сторони.

Посол уточнив, що на порядку денному можливих переговорів будуть питання безпеки, військової співпраці та теми, пов’язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії.

Що передувало

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що хоча наполегливе вимагання почестей чи подяк від України під час війни недоречне, президент Володимир Зеленський міг би попросити про візит до Президентського палацу у Варшаві.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує від України більшої вдячності та рівноправного підходу у двосторонніх відносинах, запросивши Володимира Зеленського з офіційним візитом до польської столиці.