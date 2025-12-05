"Корона б не впала, якби попросив про візит до Навроцького": Сікорський про Зеленського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Getty Images

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що хоча наполегливе вимагання почестей чи подяк від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би попросити про візит до Президентського палацу у Варшаві.

Про це він сказав у п’ятницю в ранковому ефірі RMF FM.

Міністр закордонних справ так відреагував на те, що Кароль Навроцький не збирається їхати до України.

«Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу», — заявив Сікорський.

Міністр нагадав, що згідно з дипломатичними правилами, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше, але Сікорський додав, що війна змінює правила.

«Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів», — додав Сікорський, коментуючи позицію Навроцького.

Що передувало

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує від України більшої вдячності та рівноправного підходу у двосторонніх відносинах, запросивши Володимира Зеленського з офіційним візитом до польської столиці.