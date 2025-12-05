- Дата публікації
"Корона б не впала, якби попросив про візит до Навроцького": Сікорський про Зеленського
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський так відреагував на те, що Кароль Навроцький не збирається їхати до України.
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що хоча наполегливе вимагання почестей чи подяк від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би попросити про візит до Президентського палацу у Варшаві.
Про це він сказав у п’ятницю в ранковому ефірі RMF FM.
Міністр закордонних справ так відреагував на те, що Кароль Навроцький не збирається їхати до України.
«Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу», — заявив Сікорський.
Міністр нагадав, що згідно з дипломатичними правилами, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше, але Сікорський додав, що війна змінює правила.
«Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів», — додав Сікорський, коментуючи позицію Навроцького.
Що передувало
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує від України більшої вдячності та рівноправного підходу у двосторонніх відносинах, запросивши Володимира Зеленського з офіційним візитом до польської столиці.