"Арсенал" здолав "Атлетіко" і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
За трофей "каноніри" позмагаються з переможцем протистояння між ПСЖ і "Баварією".
Англійський "Арсенал" переміг іспанський "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі "каноніри" забили наприкінці першого тайму — на 44-й хвилині Букайо Сака вдало зіграв на добиванні після того, як воротар "матрацників" Ян Облак парирував удар низом від Леандро Троссарда.
У першій зустрічі, яка відбулася 29 квітня в Мадриді, "матрацники" та "каноніри" не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1.
Таким чином, "Арсенал" тріумфував з рахунком 2:1 за підсумками двох матчів і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів.
У фіналі Ліги чемпіонів підопічні Мікеля Артети зіграють з переможцем півфінального протистояння між французьким ПСЖ і німецькою "Баварією".
У першому матчі ПСЖ на своєму полі здолав "Баварію" з рахунком 5:4. Поєдинок-відповідь відбудеться у середу, 6 травня, в Мюнхені.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.