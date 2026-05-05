"Арсенал" здолав "Атлетіко" і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів

"Арсенал" / © Associated Press

Реклама

Англійський "Арсенал" переміг іспанський "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "каноніри" забили наприкінці першого тайму — на 44-й хвилині Букайо Сака вдало зіграв на добиванні після того, як воротар "матрацників" Ян Облак парирував удар низом від Леандро Троссарда.

У першій зустрічі, яка відбулася 29 квітня в Мадриді, "матрацники" та "каноніри" не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1.

Реклама

Таким чином, "Арсенал" тріумфував з рахунком 2:1 за підсумками двох матчів і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Арсенал" — "Атлетіко"

Буде додано незабаром.

У фіналі Ліги чемпіонів підопічні Мікеля Артети зіграють з переможцем півфінального протистояння між французьким ПСЖ і німецькою "Баварією".

У першому матчі ПСЖ на своєму полі здолав "Баварію" з рахунком 5:4. Поєдинок-відповідь відбудеться у середу, 6 травня, в Мюнхені.

Реклама

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Новини партнерів