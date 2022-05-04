Базель - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У середу, 4 травня, київське "Динамо" проведе черговий благодійний поєдинок свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами.
Суперником "біло-синіх" у шостому благодійному спарингу під гаслом "Матч за Мир! Зупинимо війну!" стане швейцарський "Базель".
Гра відбудеться на стадіоні "Санкт-Якоб-Парк" у Базелі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Усі кошти, отримані від реалізації квитків і реклами, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими загарбниками.
У попередніх благодійних поєдинках "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1), зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0), обіграло дортмундську "Боруссію" (3:2) та розписало нічию із загребським "Динамо" (2:2).
Зазначимо, що після матчу з "Базелем" частина гравців київського клубу вирушить до табору збірної України, яка вже розпочала підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022.
Раніше національна команда України з футболу назвала першого спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Дивіться благодійний матч "Базель" - "Динамо" в прямому ефірі на нашому сайті.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що донецький "Шахтар" отримав право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2022/23. "Динамо" ж зіграє в кваліфікації найпрестижнішого євротурніру.
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