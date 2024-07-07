Іспанія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 9 липня у Мюнхені, початок – о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 9 липня, збірні Іспанії та Франції позмагаються в матчі 1/2 фіналу Євро-2024 з футболу, аби визначити першого фіналіста турніру.

Гра відбудеться на "Альянц Арені" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанія вийшла до плейоф чемпіонату Європи з першого місця групи B, набравши максимум очок (9). Команда Луїса де ла Фуенте розбила Хорватію (3:0), обіграла Італію (1:0) та перемогла Албанію (1:0).

В 1/8 фіналу "Червона фурія" розгромила Грузію (4:1), а потім у чвертьфіналі на останніх хвилинах екстратаймів вирвала у господарки континентальної першості Німеччини (2:1) путівку до півфіналу.

Франція пробилася до плейоф Євро з другого місця групи D, заробивши 5 очок. Команда Дідьє Дешама обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та втратила перемогу над Польщею (1:1).

В 1/8 фіналу "Ле Бле" вирвали перемогу над Бельгією (1:0), після чого у чвертьфіналі в серії пенальті здолали Португалію (0:0, пен. 5:3).

Де дивитися матч Іспанія – Франція

Подивитися півфінальний матч Євро-2024 між збірними Іспанії та Франції можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Франція

За оцінками нашого партнера української букмекерської компанії Favbet, незначним фаворитом прийдешнього поєдинку є збірна Іспанії. На перемогу "Червоної фурії" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,71. Нічия – 3,00. Виграш французів за підсумками 90 хвилин зустрічі – 3,20.

Вихід іспанців до фіналу оцінюється коефіцієнтом 1,85. Прохід Франції до вирішального матчу турніру з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,10.

Переможець матчу Іспанія – Франція у фіналі Євро-2024 зіграє з тріумфатором поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться у середу, 10 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні (початок – о 22:00 за київським часом).

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