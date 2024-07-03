Іспанія – Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 5 липня у Штутгарті, початок – о 19:00 за київським часом.

У п'ятницю, 5 липня, збірні Іспанії та Німеччини зійдуться в матчі 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Іспанія вийшла до плейоф чемпіонату Європи-2024 з першого місця групи B, набравши максимально можливі 9 очок. "Червона фурія" розбила Хорватію (3:0), обіграла Італію (1:0) та перемогла Албанію (1:0). В 1/8 фіналу команда Луїса де ла Фуенте розгромила Грузію (4:1).

Німеччина пройшла до плейоф домашнього Євро, з 7 очками вигравши групу А. Команда Юліана Нагельсманна розтрощила Шотландію (5:1), обіграла Угорщину (2:0) та врятувала нічию проти Швейцарії (1:1). В 1/8 фіналу Бундестім перемогла Данію (2:0).

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Де дивитися матч Іспанія – Німеччина

В Україні чвертьфінальний поєдинок Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Німеччина буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Німеччина

За оцінками нашого партнера-букмекера, дуже незначним фаворитом майбутнього протистояння є збірна Іспанії. На перемогу "Червоної фурії" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,78. Нічия – 3,25. Виграш німців за підсумками 90 хвилин зустрічі – 2,88.

Вихід іспанців до півфіналу ЧЄ оцінюється коефіцієнтом 1,95. Прохід Німеччини до наступної стадії з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,00.

Переможець матчу Іспанія – Німеччина у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Португалія – Франція, який також відбудеться 5 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

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