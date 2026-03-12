- Дата публікації
- Категорія
- Проспорт
Паралімпіада-2026 — день 6: розклад усіх змагань 12 березня
Україна не представлена жодним спортсменом у шостий день Паралімпіади-2026.
У четвер, 12 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться шостий змагальний день.
Будуть розіграні нагороди лише в одному виді спорту — парагірськолижному. Також відбудуться немедальні матчі в керлінгу на кріслах колісних та парахокеї.
Українські спортсмени у шостий день Паралімпіади-2026 не виступатимуть.
До вашої уваги розклад усіх змагань шостого дня Паралімпійських ігор-2026.
Розклад змагань 6-го дня Паралімпіади-2026
10:00. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 1-ша спроба
10:25. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 1-ша спроба
10:50. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 1-ша спроба
13:30. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 2-га спроба
13:45. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 2-га спроба
14:05. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 2-га спроба
14:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур
Канада — Республіка Корея
Китай — Швеція
Норвегія — США
Італія — Латвія
15:35. Парахокей. Класифікаційний матч (5–8 місця). Словаччина — Німеччина
19:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур
Китай — Словаччина
Норвегія — Великобританія
Республіка Корея — Італія
Канада — США
20:05. Парахокей. Класифікаційний матч (5–8 місця). Італія — Японія
Зазначимо, що після п'ятого змагального дня Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
"Синьо-жовті" змагаються за медалі у чотирьох з шести видів спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.