Паралімпіада-2026 — день 6: розклад усіх змагань 12 березня

Україна не представлена жодним спортсменом у шостий день Паралімпіади-2026.

Парахокей

Парахокей / © Associated Press

У четвер, 12 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться шостий змагальний день.

Будуть розіграні нагороди лише в одному виді спорту — парагірськолижному. Також відбудуться немедальні матчі в керлінгу на кріслах колісних та парахокеї.

Українські спортсмени у шостий день Паралімпіади-2026 не виступатимуть.

До вашої уваги розклад усіх змагань шостого дня Паралімпійських ігор-2026.

Розклад змагань 6-го дня Паралімпіади-2026

10:00. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 1-ша спроба

10:25. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 1-ша спроба

10:50. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 1-ша спроба

13:30. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 2-га спроба

13:45. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 2-га спроба

14:05. Парагірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 2-га спроба

14:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур

Канада — Республіка Корея

Китай — Швеція

Норвегія — США

Італія — Латвія

15:35. Парахокей. Класифікаційний матч (5–8 місця). Словаччина — Німеччина

19:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур

Китай — Словаччина

Норвегія — Великобританія

Республіка Корея — Італія

Канада — США

20:05. Парахокей. Класифікаційний матч (5–8 місця). Італія — Японія

Зазначимо, що після п'ятого змагального дня Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

"Синьо-жовті" змагаються за медалі у чотирьох з шести видів спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

