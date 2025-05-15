Срна оцінив драматичну перемогу "Шахтаря" над "Динамо" у фіналі Кубка України

Даріо Срна (другий зліва) / © ФК Шахтар

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Спортивний директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував перемогу своєї команди над київським "Динамо" у фінальному матчі Кубка України сезону-2024/25.

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5 .

Після завершення матчу Срна поділився враженнями від завоювання трофею в інтерв'ю для УПЛ ТБ.

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"Не можу сказати, що божевільна гра. Якість гри була сьогодні на високому рівні. Що стосується "Шахтаря", "Динамо" не буду обговорювати. Був дуже високий тиск сьогодні на футболістів. Воно зробилося саме собою, бо чемпіонат ми програли. Програли по ділу, перебуваємо на третьому місці.

Це був великий шанс зачепитися за трофей, за Лігу Європи. Вітаю всю команду, тренерський штаб. Дуже важлива перемога і дуже важливий трофей.

Ми сьогодні повинні були виграти на мільярд відсотків. Ми не можемо залишити такий клуб, з такими вболівальниками, з таким президентом рік без трофею. Провалили сезон у чемпіонаті, не могли собі дозволити програти і Кубок.

Але не можу сказати, що сьогодні була топова гра з нашого боку, "Динамо" не буду обговорювати. Найважливіше, що у нас Кубок в руках", – сказав Срна.

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"Шахтар" завоював 15-й Кубок України у своїй історії та оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" вигравало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

Зазначимо, що "Динамо" подовжило свою безвиграшну серію в матчах з "Шахтарем" до дев'яти поєдинків поспіль. Востаннє "біло-сині" перемагали "гірників" 17 квітня 2021 року.

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Раніше повідомлялося, що емоціями після перемоги своєї команди у фіналі Кубка України поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

Також на тріумф "Шахтаря" в Кубку України відреагував капітан "помаранчево-чорних" Микола Матвієнко.

Крім того, про завоювання Кубка України висловився воротар донеччан Дмитро Різник, який здійснив вирішальний сейв у серії пенальті.

Перемогу над "Динамо" і завоювання Кубка України прокоментував і півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

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Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.