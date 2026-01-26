Зима больше не останавливает войну: как дроны уничтожили "сезонное затишье" на фронте

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Зимняя пауза в боевых действиях, когда-то характерная для войн, в Украине фактически исчезла. Война беспилотников сменила правила настолько, что времена года больше не определяют интенсивность боев.

Об этом пишет The New York Times.

На рассвете двое российских военных, пробираясь по колено в снегу, вышли на открытый участок. Один пытался ускорить шаг, другой постоянно спотыкался, терял автомат и застрял в сугробах. Все их движения в реальном времени отслеживали украинские офицеры – зависший в воздухе дрон передавал видео прямо в командный пункт. Замеченные в 7:09 утра солдаты были ликвидированы уже через 15 минут.

Реклама

Этот эпизод, отмечает NYT, стал мрачной иллюстрацией того, как выглядят сегодня зимние бои в Украине.

Война изменилась вместе с дронами

В начале полномасштабного вторжения в 2022 поле боя определяли танки и тяжелая бронетехника. Зимой боевые действия традиционно замедлялись из-за снега и грязи. Теперь же постоянное присутствие дронов сделало движение тяжелой техники опасным в любое время года.

В ответ на российские войска все чаще применяют мелкие штурмовые группы – на мотоциклах или пешком, стараясь быть менее заметными из воздуха. Но для таких групп сезон почти не суть важно.

"По сути ничего не меняется - ни летом, ни зимой. Разница только в холоде", - рассказал командир украинского пехотного взвода с позывным "Сало".

Реклама

Погода стала критическим фактором

По словам военного аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, в войне дронов погодные условия стали "в разы важнее, чем раньше".

Зимой войска становятся более уязвимыми:

деревья без листьев не дают маскировку;

следы на снегу хорошо видны из воздуха;

холод усиливает эффективность тепловизоров.

Офицерша с позывным "Ширли", отвечающая за работу дронов на Днепропетровщине, отмечает, что легкий снег позволяет легко отслеживать маршруты противника. Но сильные осадки – самый опасный момент.

"Когда снег усиливается и падает видимость - это самое плохое время для нас", - объясняет она.

Реклама

Именно в туман, метели и пасмурную погоду российские подразделения пытаются продвигаться вперед. По словам американского военного эксперта Роба Ли, в таких условиях гораздо больше солдат могут пройти линию фронта незамеченными.

Морозы бьют и по дронам

Сильные холода создают проблемы не только для пехоты, но и техники. Низкие температуры сокращают ресурс батарей, а снег может полностью вывести беспилотники из строя.

"Погода и техника – не друзья", – признает сержант с позывным Sol. По его словам, пропеллеры дронов часто замерзают. Некоторые экипажи пытаются греть аппараты у газовых плит, другие используют дорогостоящие антиобмерзательные спреи. Самым эффективным, как ни странно, оказалось натирание пропеллеров обычным животным жиром.

Когда малые FPV-дроны не могут летать, украинские военные активнее применяют тяжелые ударные беспилотники типа "Вампир". "Раньше летом у нас было меньше работы, а теперь летаем круглосуточно", - говорит сержант с позывным "Черный".

Реклама

Медики и укрытия: новые вызовы зимы

Из-за погоды усложняется и медицинская эвакуация. Санитарка Дарья из полевого госпиталя рассказывает, что раненых теперь часто доставляют с большой задержкой.

"Раньше привозили через несколько часов. Теперь - людей, раненых неделю назад", - говорит она.

Изменились и укрытия: из-за угрозы дронов бункеры копают глубже, а мерзлая земля значительно усложняет эти работы. Военные вынуждены дольше оставаться под землей, минимизируя передвижение.

"Дроны выполняют огромную работу, но пехота остается ключевой "именно она держит оборону", - отмечает "Сало".

Реклама

Кому выгодна зима?

Аналитики признают: пока не ясно, кому именно зима предпочитает – Украину или Россию. Многое зависит от интенсивности морозов и снегопадов.

Впрочем, большинство военных сходятся во мнении, что зима традиционно играет на стороне обороны. Российские войска пытаются наступать, в то время как украинским силам достаточно удержать позиции.

Напомним, потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку. За предыдущие сутки армия РФ потеряла около 1020 военных.