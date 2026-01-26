Зима більше не зупиняє війну: як дрони знищили "сезонне затишшя" на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

Зимова пауза в бойових діях, яка колись була характерною для воєн, в Україні фактично зникла. Війна безпілотників змінила правила настільки, що пори року більше не визначають інтенсивність боїв.

Про це пише The New York Times.

На світанку двоє російських військових, пробираючись по коліна в снігу, вийшли на відкриту ділянку. Один намагався пришвидшити крок, інший постійно спотикався, втрачав автомат і застрягав у заметах. Усі їхні рухи в реальному часі відстежували українські офіцери – завислий у повітрі дрон передавав відео просто до командного пункту. Помічених о 7:09 ранку солдатів було ліквідовано вже за 15 хвилин.

Цей епізод, зазначає NYT, став похмурою ілюстрацією того, як виглядають зимові бої в Україні сьогодні.

Війна змінилася разом із дронами

На початку повномасштабного вторгнення 2022 року поле бою визначали танки та важка бронетехніка. Узимку бойові дії традиційно сповільнювалися через сніг і багнюку. Тепер же постійна присутність дронів зробила рух важкої техніки небезпечним у будь-яку пору року.

У відповідь російські війська дедалі частіше застосовують дрібні штурмові групи – на мотоциклах або пішки, намагаючись бути менш помітними з повітря. Але для таких груп сезон майже не має значення.

“По суті, нічого не змінюється – ні влітку, ні взимку. Різниця лише в холоді”, – розповів командир українського піхотного взводу з позивним “Сало”.

Погода стала критичним фактором

За словами військового аналітика з Відня Франца-Штефана Гаді, у війні дронів погодні умови стали “в рази важливішими, ніж раніше”.

Взимку війська стають більш вразливими:

дерева без листя не дають маскування;

сліди на снігу добре видно з повітря;

холод посилює ефективність тепловізорів.

Офіцерка з позивним “Ширлі”, яка відповідає за роботу дронів на Дніпропетровщині, зазначає, що легкий сніг дозволяє легко відстежувати маршрути противника. Але сильні опади – найнебезпечніший момент.

“Коли сніг посилюється і падає видимість – це найгірший час для нас”, – пояснює вона.

Саме в туман, хуртовини та похмуру погоду російські підрозділи намагаються просуватися вперед. За словами американського військового експерта Роба Лі, у таких умовах значно більше солдатів можуть пройти лінію фронту непоміченими.

Морози б’ють і по дронах

Сильні холоди створюють проблеми не лише для піхоти, а й для техніки. Низькі температури скорочують ресурс батарей, а сніг може повністю вивести безпілотники з ладу.

“Погода і техніка – не друзі”, – визнає сержант з позивним Sol. За його словами, пропелери дронів часто замерзають. Деякі екіпажі намагаються гріти апарати біля газових плит, інші використовують дорогі антиобмерзальні спреї. Найефективнішим, як не дивно, виявилося натирання пропелерів звичайним тваринним жиром.

Коли малі FPV-дрони не можуть літати, українські військові активніше застосовують важкі ударні безпілотники типу “Вампір”. “Раніше влітку у нас було менше роботи, а тепер літаємо цілодобово”, – каже сержант із позивним “Чорний”.

Медики й укриття: нові виклики зими

Через погоду ускладнюється і медична евакуація. Санітарка Дарина з польового шпиталю розповідає, що поранених тепер часто доставляють із великою затримкою.

“Раніше привозили за кілька годин. Тепер – людей, поранених тиждень тому”, – каже вона.

Змінилися й укриття: через загрозу дронів бункери копають глибше, а мерзла земля значно ускладнює ці роботи. Військові змушені довше залишатися під землею, мінімізуючи пересування.

“Дрони виконують величезну роботу, але піхота залишається ключовою “ саме вона тримає оборону”, – наголошує “Сало”.

Кому вигідна зима?

Аналітики визнають: поки не ясно, кому саме зима дає перевагу – Україні чи Росії. Багато залежить від інтенсивності морозів і снігопадів.

Втім, більшість військових сходяться на думці, що зима традиційно грає на боці оборони. Російські війська намагаються наступати, тоді як українським силам достатньо втримати позиції.

Нагадаємо, втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку. За попередню добу армія РФ втратила приблизно 1020 військових.