Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не общаться с близкими

А вот от общения с родными и близкими лучше отказаться — это чревато долгоиграющими конфликтами.

Сегодня, 21 ноября, общаться со своими близкими не рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем и них особенно важно от него отказаться.

Телец

Тельцам, планировавшим тихий вечер в кругу семьи, желательно отказаться от своих намерений. Вряд ли им удастся создать теплую и уютную домашнюю обстановку, скорее, все произойдет с точностью до наоборот — близкие люди сегодня не будут настроены на нахождение общего языка,

Близнецы

Близнецы могут испытывать крайнюю степень раздражительности, которую они станут срывать на находящихся рядом людях, прежде всего, своих родных и близких. Единственный способ уклониться от неизбежной в таком случае конфронтации — держаться подальше от любимых людей.

Рыбы

Рыбам не стоит назначать встречи с друзьями и романтический свидания. Во время разговора неожиданно может «нарисоваться» старая обида, которую все добросовестно старались забыть. Но, видимо, сделать это до конца не получилось, и теперь неосторожное слово напомнит старую историю.

