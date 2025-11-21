- Дата публікації
-
Категорія
Астрологія
- Кількість переглядів
- 1158
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не спілкуватися з близькими
День сприятливий для обмірковування планів на майбутнє — можна, крок за кроком, окреслювати свої дії і розставляти їх у потрібному порядку.
А ось від спілкування з рідними і близькими краще відмовитися — це загрожує довготривалими конфліктами.
Сьогодні, 21 листопада, спілкуватися зі своїми близькими не рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо від нього відмовитися.
Телець
Тельцям, які планували тихий вечір у колі сім’ї, бажано відмовитися від своїх намірів. Навряд чи їм вдасться створити теплу й затишну домашню атмосферу, скоріше, все станеться з точністю до навпаки — близькі люди сьогодні не будуть налаштовані на знаходження спільної мови.
Близнята
Близнята можуть відчувати крайній ступінь дратівливості, яку вони стануть зривати на тих, хто перебуває поруч, насамперед, на своїх рідних і близьких. Єдиний спосіб ухилитися від неминучої в такому разі конфронтації — триматися подалі від любих людей.
Риби
Рибам не варто призначати зустрічі з друзями і романтичні побачення. Під час розмови несподівано може «намалюватися» стара образа, яку всі сумлінно намагалися забути. Але, мабуть, зробити це до кінця не вийшло, і тепер необережне слово нагадає стару історію.
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17–23 листопада 2025 року