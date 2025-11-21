Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не спілкуватися з близькими

Гороскоп / © Credits

Реклама

А ось від спілкування з рідними і близькими краще відмовитися — це загрожує довготривалими конфліктами.

Сьогодні, 21 листопада, спілкуватися зі своїми близькими не рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо від нього відмовитися.

Телець

Тельцям, які планували тихий вечір у колі сім’ї, бажано відмовитися від своїх намірів. Навряд чи їм вдасться створити теплу й затишну домашню атмосферу, скоріше, все станеться з точністю до навпаки — близькі люди сьогодні не будуть налаштовані на знаходження спільної мови.

Реклама

Близнята

Близнята можуть відчувати крайній ступінь дратівливості, яку вони стануть зривати на тих, хто перебуває поруч, насамперед, на своїх рідних і близьких. Єдиний спосіб ухилитися від неминучої в такому разі конфронтації — триматися подалі від любих людей.

Риби

Рибам не варто призначати зустрічі з друзями і романтичні побачення. Під час розмови несподівано може «намалюватися» стара образа, яку всі сумлінно намагалися забути. Але, мабуть, зробити це до кінця не вийшло, і тепер необережне слово нагадає стару історію.

Читайте також: