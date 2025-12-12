Какой красавец: у королевы Камиллы новый адъютант, что о нем известно

Майор Роб Трежер / © Getty Images

Майор Роб Трежер — новый адъютант королевы Камиллы. Он помогал тяжелобольным детям, находящимся под опекой благотворительных организаций Helen & Douglas House и Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровительницей которых является королева, украшать елку в Кларенс-хаусе, используя свой меч.

В начале прошлого месяца королева Камилла попрощалась со своим невероятно популярным адъютантом, майором Олли Планкетом, после трех лет преданной службы королевской семье. Вместо него эту должность занял 29-летний командир взвода первого батальона полка «Стрелки», который учился в Королевской военной академии Сандхерст — Роб Трежер. Он является действующими офицером британской армии.

Майор Роб Трежер — новый адъютант королевы Камиллы / © Getty Images

Адъютанты — это должностные лица королевского двора или придворной службы, которые помогают членам королевской семьи и обычно занимают эту должность около трех лет.

Уверенны, новый адъютант королевы будет не менее успешным, чем его предыдущий коллега — майор Олли. Офицер стрелкового полка пользовался популярностью у поклонников королевской семьи и «преуспел» в этой роли.

Когда в ноябре 2025 года он ушел в отставку после трех лет службы Камилла сказала: «Я хотела бы выразить огромную благодарность майору Олли Планкету, который был моим верным адъютантом на протяжении последних трех лет. Он превзошел все ожидания во всем, что сделал для меня», — цитировал слова королевы gbnews.com.

Майор Олли Планкет — предыдущий адъютант королевы Камиллы, ушел в отставку в ноябре 2025 года / © Getty Images

Напомним, господин Планкет занял должность адъютанта Ее Величества в 2022 году, впервые появившись в том же году на рождественском концерте принцессы Уэльской в ​​Вестминстерском аббатстве.