В сдержанном черном: королева Летиция в трауре посетила с мужем-королем открытие выставки

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Международная туристическая выставка (FITUR), в этом году посвященная Мексике, началась вчера, 21 января, и продлится до 25 января, что связано с отменой мероприятий в связи с трагедией железнодорожной катастрофы в Адамузе.

Королевская семья пережила трудные и напряженные несколько дней после смерти принцессы Ирен Греческой и посещения места крушения скоростного поезда в Адамузе. Теперь пришло время вернуться к своим официальным обязанностям.

Однако сдержанность и траур продолжают влиять на выбор стиля королевы Летиции эти дни. На выставке Ее Величество продемонстрировала сдержанность в образе. В этот раз королева Летиция выбрала простую черную рубашку с черными прямыми брюками с высокой талией и черные кожаные лоферы.

Что касается аксессуаров, королева Летиция выбрала крошечные серьги и любимое кольцо Coreterno. Волосы ее были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Король Филипп VI надел полосатый серый костюм в сочетании с голубой рубашкой и черным галстуком.

Напомним, на днях супруги посетили больницу в регионе, где произошла жуткая железнодорожная авария.