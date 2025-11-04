Почему следует выключать телефон раз в неделю: ответ экспертов вас удивит

Смартфон следует периодически полностью выключать / © Credits

Реклама

В современном мире, где смартфон стал неотъемлемой частью повседневной жизни, большинство пользователей оставляют свои устройства включенными круглосуточно, семь дней в неделю. Однако эксперты по кибербезопасности, в частности Национальное агентство безопасности (NSA) США, настоятельно рекомендуют выключать телефон по крайней мере раз в неделю. Это простое действие, которое занимает всего несколько секунд, может значительно повысить вашу безопасность и конфиденциальность, а также положительно повлиять на производительность устройства.

Об этом пишет T4.

Основная причина, по которой следует регулярно выключать телефон, заключается в борьбе со шпионским программным обеспечением и другими киберугрозами. В соответствии с рекомендациями NSA периодическая перезагрузка помогает разорвать соединения, установленные вредоносными программами, и удалить временные файлы, которые могут использовать хакеры. Многие виды шпионского программного обеспечения, способные отслеживать ваше местоположение, прослушивать разговоры или получать доступ к личным данным, требуют постоянного подключения или сохранения определенных процессов в памяти устройства. Выключение телефона прерывает эти процессы, усложняя злоумышленникам дальнейшую слежку и сбор информации. Хотя это не панацея от всех видов кибератак, регулярная перезагрузка создает дополнительный барьер для многих распространенных угроз.

Реклама

Помимо аспектов безопасности, отключение телефона имеет практические преимущества для самого устройства. Современные смартфоны — это сложные компьютеры, которые, как и любая другая техника, нуждаются в периодическом обновлении и «очистке» памяти. Постоянная работа приводит к накоплению временных файлов, кэша и фоновых процессов, замедляющих работу системы. Перезагрузка освобождает оперативную память, завершает ненужные фоновые программы и помогает системе работать более плавно и эффективно. Это может улучшить общую производительность телефона, продлить срок службы батареи и снизить вероятность сбоев или зависаний.

Итак, рекомендация выключать телефон по крайней мере раз в неделю — это не просто предрассудок или устаревший совет. Это простая, но эффективная привычка, подтвержденная экспертами по кибербезопасности и реальными преимуществами для вашей цифровой безопасности и функциональности устройства. Она помогает защититься от потенциальных кибератак и поддерживает смартфон в оптимальном рабочем состоянии.

Ранее мы рассказывали о 12 способах продлить работу батареи iPhone без замены аккумулятора.