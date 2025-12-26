Аналитик объяснил, почему Путин уже больше не может существовать без войны

Диктатор Путин / © Associated Press

Украине следует сосредоточиться не на пятой статье НАТО, а на формировании альтернативного контура безопасности, ведь диктатор Путин фактически уже не может существовать без войны.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал консультант по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

По его словам, сама система коллективной безопасности НАТО остается до конца непроверенной, поскольку пятая статья Альянса применялась только один раз после терактов против США.

«Мне кажется, что именно НАТО еще не до конца понимает, как работает пятая статья. Она фактически применялась только один раз — после нападения Аль-Каиды на США», — отметил Богданов.

Он обратил внимание, что на фоне заявлений администрации президента США Дональда Трампа и прямых угроз Путина странам Балтии остается открытым вопрос о том, как Альянс будет действовать в случае реальной атаки.

«Мы видим абсолютно открытые угрозы Путина тем же странам Балтии — Литве, Латвии, Эстонии. И мы действительно не знаем, как эта статья сработает в реальном кризисе», — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, если отвергнуть дипломатические формулы, существуют только две базовые гарантии безопасности для Украины — собственные вооруженные силы и возможность стабильно снабжать их деньгами и вооружением.

«Есть две реальные гарантии безопасности: Вооруженные силы Украины и способность государства финансировать их и снабжать оружием. Именно на этом мы должны сосредотачиваться», — объяснил Богданов.

В то же время он отметил, что даже численность армии в 800 тысяч военных в мирное время неподъемна для украинской экономики.

«У Украины просто нет денег, чтобы содержать такую армию, даже если направить на это весь бюджет. Пока экономика не восстановится, нам нужны внешние гарантии финансирования и снабжения оружием, особенно авиации», — подчеркнул он.

Юрий Богданов также отметил, что Россия угрожает не только Украине, но и другим государствам НАТО вне зависимости от формального членства.

«Мы должны понимать, что Россия угрожает и странам НАТО. И именно поэтому нужно говорить о другом контуре безопасности — Скандинавии, Украине, странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Великобритании», — отметил эксперт.

По его словам, эти государства имеют общие интересы, а Украина уникальна из-за реального боевого опыта.

«Украина — единственная демократическая страна в Европе, имеющая полноценный боевой опыт. И это делает нас важнейшим элементом будущего европейского контура безопасности», — подчеркнул Богданов.

Он также убежден, что Европа и Украина должны предварительно согласовать общий план обороны на случай нападения РФ, ведь Путин не способен отказаться от войны как инструмента политики.

«Перспектива нападения на страны Балтии может быть значительно ближе, чем в 2026–2027 годах. Если Путин поймет, что в Украине он зашел в тупик, он может попытаться дестабилизировать Европу — гибридно или напрямую», — объяснил эксперт.

Отдельно Богданов подверг критике текущие переговорные процессы, назвав их имитационными.

«Механизмы прекращения огня, отвода войск и гарантии безопасности не обсуждаются по существу. Их не разлагают на конкретные управленческие решения, которые можно реализовать в реальности», — сказал он.

По его словам, нынешние формулировки только создают иллюзию процесса.

«Я не вижу там ни капитуляции, ни реального мира. Это процесс для процесса. Для России эти формулировки неприемлемы, а Путин по-прежнему рассчитывает дотерпеть», — подытожил Юрий Богданов.

Ранее сообщалось, что США опубликовали дословные стенограммы переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Джорджем Бушем, состоявшихся в 2001 и 2008 годах. Документы демонстрируют, что отрицание украинской государственности было частью мировоззрения Кремля задолго до полномасштабной войны.

Мы ранее информировали, что мирный план из 20 пунктов, подробности которого озвучил недавно президент Владимир Зеленский, не будет подписан, а его обнародование преследует определенные политические цели.