- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 2 мин
Аналитик рассказал, когда возможно начало реальных переговоров по завершению войны
Истоки записей и кулуарные контакты создадут политический скандал в США и сорвут нынешний переговорный тур.
Более или менее конструктивный раунд переговоров по американскому « мирному плану » возможен не раньше середины января.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
«Кто-то из американцев точно поедет в Москву и разговор состоится на уровне дипломатов. Это будет один из эпизодов долгой работы, где нет гарантий успешного завершения», – объяснил Горбач.
В то же время он отметил, что нынешний этап переговоров может быть сорван, в частности, из-за истоков информации о неформальных контактах между спецпредставителем США Стивом Виткоффом и российскими чиновниками.
«Имею интуитивное ожидание, что этот тур переговоров будет сорван — не в последнюю очередь из-за истоков о кулуарных разговорах американцев, то есть Виткоффа с его российскими визави», — сказал эксперт.
По словам Горбача, обнародование записей переговоров Виткоффа и Ушакова будет иметь последствия в США.
«Утечка пленок на время отсрочит доверие. В американской политике будут скандалы — пресса, конгрессмены, все будут недовольны Белым домом и потребуют отстранения Виткоффа от работы. Удастся ли им этого добиться — неизвестно, но вынужденная пауза будет», — отметил он.
Эксперт предположил, что следующий более продуктивный раунд переговоров может состояться всего за несколько месяцев.
"Более-менее продуктивный и конструктивный раунд переговоров может быть, я думаю, не раньше середины января", - подытожил Горбач.
Ранее сообщалось, что мирные усилия Трампа разбились о жесткие требования Кремля и непреклонности Украины, а Европейские союзники предупреждают об опасной стратегии США .
Мы ранее информировали, что россияне изначально не собирались воплощать план из 28 пунктов, который они же и передали США как возможную основу для переговоров .