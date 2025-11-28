Аналитик рассказал, когда возможно начало реальных переговоров по завершению войны

Когда возможны мирные переговоры / © ТСН.ua

Реклама

Более или менее конструктивный раунд переговоров по американскому « мирному плану » возможен не раньше середины января.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

«Кто-то из американцев точно поедет в Москву и разговор состоится на уровне дипломатов. Это будет один из эпизодов долгой работы, где нет гарантий успешного завершения», – объяснил Горбач.

Реклама

В то же время он отметил, что нынешний этап переговоров может быть сорван, в частности, из-за истоков информации о неформальных контактах между спецпредставителем США Стивом Виткоффом и российскими чиновниками.

«Имею интуитивное ожидание, что этот тур переговоров будет сорван — не в последнюю очередь из-за истоков о кулуарных разговорах американцев, то есть Виткоффа с его российскими визави», — сказал эксперт.

По словам Горбача, обнародование записей переговоров Виткоффа и Ушакова будет иметь последствия в США.

«Утечка пленок на время отсрочит доверие. В американской политике будут скандалы — пресса, конгрессмены, все будут недовольны Белым домом и потребуют отстранения Виткоффа от работы. Удастся ли им этого добиться — неизвестно, но вынужденная пауза будет», — отметил он.

Реклама

Эксперт предположил, что следующий более продуктивный раунд переговоров может состояться всего за несколько месяцев.

"Более-менее продуктивный и конструктивный раунд переговоров может быть, я думаю, не раньше середины января", - подытожил Горбач.

Ранее сообщалось, что мирные усилия Трампа разбились о жесткие требования Кремля и непреклонности Украины, а Европейские союзники предупреждают об опасной стратегии США .

Мы ранее информировали, что россияне изначально не собирались воплощать план из 28 пунктов, который они же и передали США как возможную основу для переговоров .