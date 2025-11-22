Одна из стран поддержала "мирный план" США для Украины: что известно

Роберт Фицо / © Getty Images

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке правительством страны так называемого «мирного плана» Соединенных Штатов Америки по завершению войны в Украине. При этом, по словам Фицо, он видит в этом предложении значительные преимущества для Российской Федерации.

Об этом сообщает Novinky.cz .

Глава словацкого правительства назвал американский «мирный план» претенциозным и публично выразил мнение, что в результате его реализации «Россия получится полным победителем, укрепившись морально и экономически».

Реклама

«В рамках того меньшинства, которое Словакия представляет в Европейском союзе, я поддержу это соглашение», — заявил Фицо.

Премьер-министр считает, что Украине следует согласиться с этим предложением. Он также добавил, что, по его мнению, «США хотят вернуть Россию в число 'великих государств'».

Роберт Фицо признал, что нынешнее предложение, вероятно, хуже для Киева, чем обсуждаемое в 2022 году. В то же время, он видит в ней шанс для немедленного прекращения огня с обеих сторон фронта.

Напомним, Владимир Путин заявил, что мирный план Дональда Трампа якобы согласовывался сторонами еще до их встречи на Аляске. По словам российского президента, Москва поддержала предложенные США подходы, а сам документ из 28 пунктов был обновлен после переговоров.

Реклама

Также американский вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация Соединенных Штатов Америки, является либо неправильным пониманием соглашения, либо «неправильной трактовкой некоторых критических реалий на местах».