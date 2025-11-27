- Дата публикации
Сдача территорий Украины только разожжет аппетиты Кремля: куда Россия пойдет дальше
Даже минимальные уступки России в Украине могут обернуться новыми войнами в Европе, считают в Литве.
Если во время мирных переговоров об окончании войны России позволят хотя бы минимально перекроить границы Украины , то агрессор рано или поздно сделает то же с территорией Литвы.
Об этом заявил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис, сообщает Delfi .
По его словам, необходимо не допустить легитимацию оккупации оккупированных РФ территорий Украины.
"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже малейшей форме, к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить ни одной де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", - отметили в пресс-службе.
Будрис убежден, что крайне важно использовать существующие рычаги в переговорах о справедливом мире в Украине. Такими рычагами он называет замороженные росактивы, членство Украины в ЕС и создание специального трибунала для России.
"Правила современного мира очень сложны для понимания – они достаточно грубые и прямолинейные. Или у вас есть рычаги и инструменты, которые можно выложить на стол, чем пригрозить, что давать или не давать или их нет. Но тогда не жалуйся, что тебя нет за этим столом", – подчеркнул министр.
Напомним, в Европе на фоне переговоров о мире предостерегают от «раскола» Украины. В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предостерег от "одностороннего разделения суверенного европейского государства". По ее словам, границы не могут быть изменены силой, иначе - будут открыты двери "для новых войн завтра".
Заметим, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра отметила, что территориальная целостность и суверенитет Украины — как и ответственность агрессорки России, не должны быть предметом торга. Мир должен быть справедливым.