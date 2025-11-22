Сможет ли Украина воевать без разведданных США: в ВВС дали ответ

ВСУ на фронте / © СБУ

Украина уже в значительной степени способна вести боевые действия без американских разведданных.

Об этом говорится в анализе корреспондента BBC по безопасности Фрэнка Гарднера, который оценил последствия возможной потери разведывательной поддержки США.

В начале полномасштабного вторжения данные Вашингтона были критически важны. Однако, по словам журналиста, Киев нашел альтернативу — коммерческие спутниковые компании, позволяющие получать оперативную информацию о перемещении российских сил.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии BBC заявил, что современный мир предлагает гораздо более широкие возможности для сбора данных.

«Киев справится без американских разведданных. Мир уже не тот, что раньше», — отметил Воллес.

В то же время BBC отмечает: то, без чего Украина точно не может обойтись, это западные ракеты и системы противовоздушной обороны. В частности, речь идет о Patriot, перехватывающих российские баллистические и крылатые ракеты.

Гарднер добавляет, что даже при активной поддержке Европы потеря США как стратегического партнера станет болезненным ударом. Это может подтолкнуть Кремль к дальнейшей эскалации и попытке взломать Украину силой.

Напомним, заявления Дональда Трампа о необходимости подписать его мирный план или воевать без поддержки США эксперты расценивают как политическое давление в его бизнес-стиле.

Несмотря на ультиматум, фактические возможности президента США ограничены: полностью прекратить поставки оружия Украине сложно из-за политических и экономических ограничений внутри страны, в то время как главным ресурсом поддержки для Киева остается ЕС.