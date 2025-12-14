В Кремле ответили, рассматривается ли остановка войны в Украине по корейскому сценарию

Юрий Ушаков / © Associated Press

Корейский сценарий окончания войны в Украине не рассматривался ни разу.

Об этом заявил Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам.

«Мы обсуждали разные варианты, касающиеся урегулирования, и американцы знают о наших подходах, но точно корейский сценарий ни разу не обсуждался. Я даже не слышал», — заверил он.

«Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги (мирный план — ред.) вряд ли будет конструктивным. В этом проблема. Мы пока их не видели, но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая якобы была вполне понятна американцам», — сказал он.

Ранее Ушаков назвал ключевым автором возможных изменений в мирном плане прекращения войны в Украине Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.

«Если станет и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию войны в Украине, то ручкой будет водить именно господин Кушнер», — сказал Ушаков.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что США рассматривают возможность прекращения войны в Украине по так называемому «корейскому сценарию», предусматривающему замораживание конфликта вдоль текущей линии фронта без окончательного урегулирования территориальных вопросов.