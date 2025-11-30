Зеленский назначил Маркарову на новую должность: чем она займется

Оксана Маркарова / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником.

Об этом решении он сообщил в Телеграм.

«С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по восстановлению Украины и инвестициям. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством. Мы обеспечиваем Украине способность защищаться и в ежедневном режиме почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии. Несмотря на все сложности, мы обеспечиваем Украине необходимое оружие, системы ПВО, достаточный ресурс для внутренней устойчивости», — отметил он.

«Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, а именно — лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами», — добавил президент.

Напомним, еще летом Зеленский сообщил Маркаровой о намерении уволить ее. Место Маркаровой заняла Ольга Стефанишина.