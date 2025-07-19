Тайсон Фьюри спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри спрогнозировал победителя боя-реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

"Я не думаю, что Дюбуа вообще победит Усика. Александр – хитрый, опытный соперник, он много двигается.

Мы все знаем: если стоять прямо перед Даниелем Дюбуа, он пробьет в тебе дыру. Но если вокруг него постоянно двигаться – он, скорее всего, устанет и после восьмого раунда сядет на колено после джеба", – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.