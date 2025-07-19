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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
303
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2 хв

Тайсон Ф'юрі спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

"Циганський король" вважає, що поєдинок завершиться на користь українця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі спрогнозував переможця бою-реваншу між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

"Я не думаю, що Дюбуа взагалі переможе Усика. Олександр – хитрий, досвідчений суперник, він багато рухається.

Ми всі знаємо: якщо стояти просто перед Даніелем Дюбуа, він проб'є в тобі дірку. Але якщо навколо нього постійно рухатися – він, швидше за все, втомиться і десь після восьмого раунду сяде на коліно після джеба", – наводить слова Ф'юрі Boxing Scene.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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