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Тайсон Ф'юрі спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа
"Циганський король" вважає, що поєдинок завершиться на користь українця.
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі спрогнозував переможця бою-реваншу між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.
"Я не думаю, що Дюбуа взагалі переможе Усика. Олександр – хитрий, досвідчений суперник, він багато рухається.
Ми всі знаємо: якщо стояти просто перед Даніелем Дюбуа, він проб'є в тобі дірку. Але якщо навколо нього постійно рухатися – він, швидше за все, втомиться і десь після восьмого раунду сяде на коліно після джеба", – наводить слова Ф'юрі Boxing Scene.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.
Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.