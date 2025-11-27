Авария на Байконуре: Россия потеряла возможность отправлять людей в космос (видео)

Запуск ракеты "Союз МС-28", во время которого произошла авария на Байконуре / © Associated Press

В четверг, 27 ноября, на космодроме Байконур в Казахстане, который арендует «Роскосмос», произошла авария при запуске российского космического корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции. В результате этого, как утверждают эксперты, Россия потеряла возможность отправлять людей в космос.

Как сообщает The Insider со ссылкой на источники, во время запуска ракеты произошел обвал кабины обслуживания.

Речь идет о подвижной раскладной конструкции под стартовым сооружением, где ведутся работы с хвостовой частью ракеты.

По словам аналитика ракетных пусков Георгия Тришкина, кабина обслуживания упала под единственной стартовой площадкой, с которой осуществляются запуски российских пилотируемых миссий к МКС.

По его мнению, в результате аварии запуски кораблей «Союз» и «Прогресс» «откладываются на неопределенный срок».

В канале «Юра, прости» отметили, что часть стартового комплекса вырвало газовой струей ракетного двигателя первой ступени. В сообщении говорится, что в результате инцидента космонавты не пострадали, но сооружению потребуется ремонт.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров после анализа кадров трансляции констатировал, что с сегодняшнего дня «Россия потеряла возможность запускать в космос людей, чего не было с 1961 года».

Эксперты предполагают, что ремонт площадки может продлиться до двух лет.

В «Роскосмосе» подтвердили, что при осмотре на месте запуска были обнаружены повреждения «ряда элементов стартового стола». Там заверили, что в ближайшее время они будут устранены: «для восстановления есть все необходимые резервные элементы». Сейчас ведется оценка состояния площадки.

Запасным вариантом для запуска российских космических кораблей могла бы стать модернизация Гагаринской площадки № 1, которую уже списали и передали Казахстанскому музею космонавтики.

Модернизацию планировали еще в 2018 году при участии Объединенных Арабских Эмиратов, но после вторжения России в Украину Абу-Даби отказался от сотрудничества и инвестиций в этот проект.

Напомним, ранее стало известно, что Международная космическая станция (МКС) будет оставаться в эксплуатации как минимум до 2028 года, а вывод ее с орбиты планируют на 2030-й.