Мир
11
1 мин

Ночная атака БпЛА и стрельба возле Белого дома: главные новости ночи 27 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Стрельба возле Белого дома

Стрельба возле Белого дома / © AP News

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 ноября 2025 года:

  • Ранение нацгвардейцев возле Белого дома: стрелком оказался афганец Читать далее –>

  • США требуют «мирного соглашения», прежде чем обеспечить безопасность Украины — Politico Читать далее –>

  • Российские пропагандисты снимают сюжеты в центре Покровска — DeepState Читать далее –>

  • Ночью враг атаковал Украину беспилотниками Читать далее –>

  • ЕС получил «козырь» в ответ на договоренности о войне между США и РФ — журналистка Читать далее –>

