Трамп считает, что Украина неизбежно потеряет Донбасс

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина неизбежно потеряет те части Донбасса, которые до сих пор контролирует. По его мнению, это может произойти как по мирному соглашению, так и на поле боя.

Об этом он сказал в интервью на радио Fox News.

«Похоже, им придется отказаться от части территории, которую они не потеряли в войне», — сказал журналист в разговоре с Трампом о проекте мирного плана, который был передан 20 ноября президенту Владимиру Зеленскому.

«Они потеряют ее в ближайшее время, да», — ответил Трамп.

«Весь Донбасс?» — уточнил журналист.

«Они теряют территорию. Они теряют территорию», — подчеркнул президент США.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны.

По информации источников Reuters, Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить согласиться на рамки мирного соглашения, предложенного при посредничестве Белого дома. США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.