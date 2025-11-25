Кошка вернулась домой через 10 лет: эмоциональное воссоединение семьи попало на видео

Кошка / © unsplash.com

В Монклере, штат Нью-Джерси (США), кошка, которую считали пропавшей десять лет, снова оказалась у своих владельцев. Вернуть животное домой удалось благодаря микрочипу. Приют города обнародовал видео трогательной встречи и рассказал детали этой необычной истории.

Об этом сообщило издание UPI.

Работники приюта отметили, что местный житель недавно принес в заведение бездомную кошку. Во время стандартной процедуры сканирования сотрудники обнаружили микрочип и смогли установить, кому она принадлежит. После звонка владельцам выяснилось, что животное исчезло еще десять лет назад — вскоре после того, как семья взяла из приюта двух котят. Один из них выскользнул через открытое окно и исчез.

Семья долго искала пропавшую кошку: расклеивала объявления, обращалась в приюты и к соседям, однако найти любимицу так и не удалось. Только сейчас микрочип помог установить ее местонахождение и вернуть домой.

Приют опубликовал видео встречи в соцсетях. Работники отметили, что этот случай демонстрирует, насколько важны микрочипы для безопасности домашних животных.

