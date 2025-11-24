- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 512
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключения электроэнергии 25 ноября: когда в столице, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине не будет света
В Киеве, области, Днепропетровской и Одесской областях 25 ноября продолжат отключать свет.
Дополнено новыми материалами
Во вторник, 25 ноября, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях продолжат действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии. Энергетики призывают потребителей к максимальной экономии, поскольку дефицит мощности в объединенной энергосистеме сохраняется. По состоянию на 22.50 обновили графики отключения в Одесской области.
Об этом сообщает ДТЭК.
Графики отключения в Киеве
Графики отключения в Киевской области
ОБНОВЛЕНО: Графики отключения света в Одесской области
Графики отключения на Днепропетровщине
Напомним, 25 ноября во всех регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.
Ранее в Yasno объяснили причину, почему вы платите за свет, отключаемый на 10 часов.