Украина
512
1 мин

Графики отключения электроэнергии 25 ноября: когда в столице, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине не будет света

В Киеве, области, Днепропетровской и Одесской областях 25 ноября продолжат отключать свет.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 25 ноября, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях продолжат действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии. Энергетики призывают потребителей к максимальной экономии, поскольку дефицит мощности в объединенной энергосистеме сохраняется. По состоянию на 22.50 обновили графики отключения в Одесской области.

Об этом сообщает ДТЭК.

Графики отключения в Киеве

Графики отключения в Киеве на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения в Киеве на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения в Киеве на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения в Киеве на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения в Киевской области

Графики отключения на Киевщине на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения на Киевщине на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения на Киевщине на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения на Киевщине на 25 ноября / © ДТЕК

ОБНОВЛЕНО: Графики отключения света в Одесской области

Обновлены графики отключения света на Одессе на 25 ноября / © ДТЕК

Обновлены графики отключения света на Одессе на 25 ноября / © ДТЕК

Обновлены графики отключения света в Одесской области на 25 ноября. / © ДТЕК

Обновлены графики отключения света в Одесской области на 25 ноября. / © ДТЕК

Графики отключения на Днепропетровщине

Графики отключения на Днепропетровщине на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения на Днепропетровщине на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения на Днепропетровщине на 25 ноября / © ДТЕК

Графики отключения на Днепропетровщине на 25 ноября / © ДТЕК

Напомним, 25 ноября во всех регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.

Ранее в Yasno объяснили причину, почему вы платите за свет, отключаемый на 10 часов.

