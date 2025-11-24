ТСН в социальных сетях

Украина
294
1 мин

Снова с отключениями: где и когда не будет электричества 25 ноября

По указанию «Укрэнерго» графики отключений будут применяться все сутки.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отключение света 25 ноября

Отключение света 25 ноября / © ТСН

Завтра, 25 ноября, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

