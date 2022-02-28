Мэр Чернигова обратился к людям из руин: Победа будет за нами

Мэр Чернигова обратился к людям из руин: Победа будет за нами

Он призвал людей приобщаться и оказывать любую помощь.

Черниговский мэр Владислав Атрошенко выступил с обращением, в котором прокомментировал ночные обстрелы города со стороны российских оккупантов.

"Мы пережили еще одну ночь. Я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Да - они нас бомбят, но мы сплочены и готовы давать отпор. Я призываю всех присоединяться и оказывать помощь, там где вы можете быть полезны борьбе за Чернигов.

Победа будет за нами. Слава Украине" - сказал глава города на видео, опубликованном у себя в Facebook.

Напомним, в ночь на 28 февраля, начиная около 02:00, российские военные обстреляли в Чернигове жилой дом, садик и магазин.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: