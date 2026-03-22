Мобилизация студентов в Украине: кто потеряет отсрочку в 2026 году

Какие студенты имеют право на отсрочку

Во время военного положения в Украине право студентов на отсрочку от мобилизации не универсально. Хотя закон предусматривает защиту части соискателей образования, существует ряд исключений, при которых студентов могут призвать в армию.

Об этом говорится в законе “О мобилизационной подготовке и мобилизации”.

Ключевую роль в этом вопросе играют форма обучения, уровень образования и фактический статус студента.

Согласно закону о мобилизации, гарантированную отсрочку имеют те, кто учится на дневной или дуальной форме и получает образование впервые. Это правило распространяется также на аспирантов, докторантов и ассистентов-стажеров.

Кто из студентов подпадает под мобилизацию

В то же время, часть студентов подпадает под мобилизацию. Прежде всего, это касается заочной и вечерней формы обучения — такие соискатели образования не получают автоматического права на отсрочку. Следовательно, они могут быть призваны на общих основаниях.

Отдельная категория — студенты, получающие второе или третье высшее образование. Поскольку у них уже есть диплом, закон не гарантирует им отсрочку, даже если обучение проходит в вузе.

Риск мобилизации также касается тех, кто выбирает образование более низкого уровня, чем уже имеет. Например, если человек с высшим образованием поступает в колледж или профтех, право на отсрочку может быть утрачено.

Важен непрерывный статус студента. В случае отчисления, оформления академического отпуска или других нарушений условий обучения, лицо фактически теряет основания для отсрочки и может быть мобилизовано.

Мобилизация и документы: как студенту доказать свой статус

Эксперты обращают внимание, что решающим является документальное подтверждение обучения. Если студент не может доказать свой статус или не отвечает требованиям закона, действуют общие правила мобилизации.

Отдельно на уровне законодателей обсуждается вопрос о студентах в возрасте от 25 лет. В частности, рассматривается возможность изменения подхода к предоставлению им отсрочки, однако окончательных решений пока нет.

На этом фоне в Украине идет работа над усовершенствованием мобилизационной политики. В частности, власти рассматривают введение более четких сроков службы, что, по словам военного руководства, станет возможным только при условии достаточного кадрового резерва.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать процедуры вручения повесток и запретить принудительную мобилизацию без надлежащего юридического оформления.

Несмотря на общее правило об отсрочке при мобилизации в Украине, статус студента сам по себе не гарантирует защиты от мобилизации. Решающими остаются конкретные условия обучения и соответствие законодательным требованиям.