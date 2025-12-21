Армія США готується до роботизації: людей можуть замінити тисячі "дроїдів"

Бойовий робот Phantom / © Defense Express

Реклама

У той час як на реальних полях бою безпілотні наземні комплекси поки що здебільшого виконують логістичні функції, у США обговорюють значно амбітніші сценарії — появу повноцінних людиноподібних бойових роботів, здатних частково замінити військовослужбовців.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Американський оборонний стартап Foundation Future Industries планує запропонувати свої розробки насамперед для потреб Армія США. За словами генерального директора компанії Санкаєта Патака, до кінця 2027 року виробник має намір випустити близько 50 тисяч так званих “бойових дроїдів”.

Реклама

Як повідомляє Forbes, компанія розраховує на надзвичайно швидке масштабування: від приблизно 40 роботів поточного року — до 10 тисяч у 2026-му і ще 40 тисяч у 2027-му. Самого робота під назвою Phantom створили за 18 місяців, і частина таких машин уже використовується на виробничих майданчиках партнерів, хоча конкретні завдання не розкриваються.

Бойовий робот Phantom / © Defense Express

Попри плани цивільного застосування — зокрема здавання роботів в оренду — керівник стартапу переконаний, що Phantom може бути корисним і для військових. Він навіть припускає, що наявність у США до 100 тисяч бойових роботів могла б стримувати війни ще до їх початку, хоча така оцінка викликає дискусії.

На початковому етапі людиноподібні роботи могли б взяти на себе рутинні й фізично важкі завдання: роботу з вантажами, транспортування, участь у розвідувальних місіях. У перспективі розглядається й використання безпосередньо на полі бою — наприклад, для першого входу в будівлі з метою оцінки обстановки або навіть із можливістю утримувати стрілецьку зброю.

Phantom Mk1 / © Defense Express

Водночас розробники визнають, що у найближчому майбутньому такі системи навряд чи отримають право самостійно ухвалювати рішення про відкриття вогню — як з етичних, так і з безпекових причин.

Реклама

Робот Phantom у версії Mk1 має зріст близько 1,75 метра, важить 80 кілограмів і здатний переносити до 20 кілограмів корисного навантаження. Для бойового застосування його конструкцію можуть доопрацювати, зважаючи на вразливість верхньої частини корпусу, де розміщені ключові елементи керування та обчислювальні системи.