ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
2 хв

Дівчина відмовилася від мільйона доларів, який виграла в лотерею: яка причина

Переможниця популярної лотереї зробила ставку не на швидке багатство, а на фінансову стабільність.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Бренда Обен-Вега

Бренда Обен-Вега

Канадка Бренда Обен-Вега стала переможницею популярної лотереї, але замість миттєвого багатства обрала «стипендію» до кінця життя. Соцмережі вибухнули критикою, проте фінансові розрахунки свідчать: дівчина може бути набагато розумнішою, ніж вважають хейтери.

Про це пише видання Moneywise.

Звичайний лотерейний квиток Gagnant à Vie змінив життя 20-річної Бренди Обен-Веги, коли під захисним шаром вона побачила три заповітні символи «скарбнички». Перед дівчиною постала дилема, про яку мріє кожен: отримати 1 мільйон доларів одним чеком або забирати по 1 000 доларів щотижня протягом усього життя.

Бренда обрала другий варіант, чим спровокувала справжню бурю в соціальних мережах.

Користувачі Reddit та Instagram назвали рішення дівчини «фінансовим самогубством». Основний аргумент критиків — інфляція та втрачена вигода. На їхню думку, мільйон доларів, інвестований у фондовий ринок або нерухомість прямо зараз, за 20 років приніс би значно більше грошей, ніж фіксовані виплати.

Попри хейт, стратегія Бренди має залізну логіку, особливо враховуючи її вік

Гарантована доходність: Отримуючи $52 000 на рік від суми в $1 млн, дівчина фактично має 5,2% річних. Це вище, ніж пропонують канадські державні облігації (3,4%), і при цьому її дохід захищений урядом Квебеку.

ра в довгу: Оскільки переможниці лише 20 років, вже до 39 років вона отримає свій перший мільйон. Якщо вона доживе до 80, лотерея виплатить їй загалом 3,1 мільйона доларів.

Відсутність податків: У Канаді виграші в лотерею не оподатковуються, тому вона отримує чисті гроші, які може щомісяця реінвестувати.

Психологічний аспект: захист від «друзів»

Фахівці зазначають, що для молодих людей ануїтет (щотижневі виплати) часто є безпечнішим. Це рятує від спокуси витратити все за рік та захищає від фінансових маніпуляторів і «далеких родичів», які зазвичай з’являються одразу після новин про нового мільйонера.

Бренда вже повідомила, що звільнилася з роботи та планує присвятити час освіті й подорожам, маючи стабільний фундамент, який не зникне через невдалу інвестицію чи надмірні витрати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США жінка вперше зіграла в Powerball, попросивши ChatGPT обрати номери, й виграла $150 тисяч.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie