Готуються до найгіршого: ще одна держава закуповує новітню зброю проти БпЛА

Третя світова війна / © ТСН.ua

Реклама

Австралія розпочинає масштабну модернізацію своїх систем протиповітряної оборони, інвестуючи мільярди доларів у технології боротьби з безпілотниками. Головним стимулом для такого кроку став досвід війн в Україні та Ірані, де дрони продемонстрували здатність докорінно змінювати ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой оголосив про підписання перших контрактів у межах нової програми. Зокрема, йдеться про закупівлю невеликих дронів-перехоплювачів у компанії Sypaq та лазерного озброєння від компанії AIM.

Реклама

Хоча сума перших угод становить 30 мільйонів австралійських доларів, загальний бюджет програми сягне приголомшливих 7 мільярдів австралійських доларів (близько 5 мільярдів доларів США).

«Це дозволяє відновити баланс між затратами та вигодами в інтересах Сил оборони Австралії», — заявив Пет Конрой під час презентації проектів.

Така стратегія покликана вирішити головну проблему сучасного ППО: коли на знищення дрона вартістю кілька тисяч доларів витрачаються ракети, що коштують мільйони. Лазерні системи та перехоплювачі дозволять зберегти дорогі ракети для складніших цілей.

Нові системи боротьби з БпЛА є лише частиною масштабного плану Австралії зі збільшення оборонних витрат. Протягом наступного десятиліття країна виділить додатково 53 мільярди австралійських доларів на модернізацію армії.

Реклама

План переозброєння включає:

Будівництво нових фрегатів для ВМС;

Створення новітньої системи протиповітряної оборони;

Закупівлю дальнобійної ударної зброї;

Розширення флоту автономних апаратів у повітрі та на морі.

Зокрема, вже цього року на озброєння мають надійти перші екземпляри безпілотної підводної лодки «Призрачна акула». Також триває робота над безпілотним винищувачем «Призрачна летуча мишь», який розробляється спільно з Boeing Co.

Таке стрімке посилення військових спроможностей Канберри пов’язане з експансією Китаю в регіоні. Урядовий звіт за 2023 рік прямо вказав на те, що нинішня армія Австралії не є придатною для використання за призначенням у поточній стратегічній обстановці.

Реклама

Окрім дронів і лазерів, Австралія покладається на угоду Aukus із США та Великобританією, згідно з якою у 2030-х роках країна має отримати власний флот атомних підводних човнів. Усі ці заходи мають на меті перетворити Австралію на міцний оборонний форпост, здатний оперативно реагувати на загрози, що стрімко змінюються під впливом сучасних технологій.

Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила у першому читанні поправки до закону «Про оборону», які дозволяють президенту Росії вводити війська в інші країни під приводом «захисту» росіян, затриманих за рішеннями судів.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що такі кроки нагадують дії Росії напередодні повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, коли Кремль створював юридичне підґрунтя для агресії.

За його словами, нові норми можуть стати формальним приводом для військових операцій проти будь-якої держави, де притягнуть до відповідальності громадянина РФ. Експерт також попередив про можливу зміну тактики — з акцентом на масоване застосування безпілотників.

Реклама

Також почесний професор Букінгемського університету, історик Ентоні Гліз заявив, що Третя світова війна вже фактично триває протягом кількох років.

За його словами, ключовими ознаками цього є війни «за вибором», ігнорування міжнародного права та прагнення лідерів продовжувати конфлікти замість їх завершення. Зокрема, він звернув увагу на дії США та Ізраїлю щодо Ірану, а також провів паралелі з війною Росії проти України.

Гліз наголосив, що подібні процеси вже спостерігалися перед Першою та Другою світовими війнами, а нинішні конфлікти можуть перерости у глобальне протистояння за участі кількох держав.