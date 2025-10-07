ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Майже 70 загиблих: школа обвалилася і поховала під собою десятки дітей

Неякісне будівництво могло сприяти цій трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Обвал школи в Індонезії

Обвал школи в Індонезії / © Associated Press

В Індонезії дев’ять днів тривали рятувальні роботи на місці обвалу школи. 29 вересня під час післяобідньої молитви за участю учнів обвалилася частина ісламської школи-інтернату.

Про це повідомляє AFP.

За словами керівника Національного агентства пошуку та порятунку Юдхі Брамантьо, 104 особи вижили, а 67 загинули. Зокрема, кількість загиблих учнів сягнула 54 осіб. Наразі ідентифіковано 17 тіл. Місце аварії вже очищено від уламків.

Слідчі розслідують причину обвалення будівлі, і попередні експертні висновки свідчать про те, що неякісне будівництво могло сприяти інциденту. У день катастрофи свідки стверджували, що будівля обвалилася, коли робітники заливали бетон для наступного поверху.

За словами представників влади, будівлю незаконно надбудовували — до двоповерхової молитовної зали намагалися додати ще два поверхи без дозволів.

Урядовці зазначають, що це найсмертоносніша катастрофа в Індонезії від початку року.

Фото

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Обвал школи в Індонезії. / © Associated Press

Як повідомлялося, через обвал школи загинуло багато учнів. Обвалилася столітня будівля, в якій розташована ісламська школа-інтернат. На момент обвалу там були учні-хлопчики 7-12 класів віком від 12 до 19 років. Учениці молилися в іншій частині будівлі. Їм вдалося врятуватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie