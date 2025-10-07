Майже 70 загиблих: школа обвалилася і поховала під собою десятки дітей

Обвал школи в Індонезії / © Associated Press

В Індонезії дев’ять днів тривали рятувальні роботи на місці обвалу школи. 29 вересня під час післяобідньої молитви за участю учнів обвалилася частина ісламської школи-інтернату.

Про це повідомляє AFP.

За словами керівника Національного агентства пошуку та порятунку Юдхі Брамантьо, 104 особи вижили, а 67 загинули. Зокрема, кількість загиблих учнів сягнула 54 осіб. Наразі ідентифіковано 17 тіл. Місце аварії вже очищено від уламків.

Слідчі розслідують причину обвалення будівлі, і попередні експертні висновки свідчать про те, що неякісне будівництво могло сприяти інциденту. У день катастрофи свідки стверджували, що будівля обвалилася, коли робітники заливали бетон для наступного поверху.

За словами представників влади, будівлю незаконно надбудовували — до двоповерхової молитовної зали намагалися додати ще два поверхи без дозволів.

Урядовці зазначають, що це найсмертоносніша катастрофа в Індонезії від початку року.

Як повідомлялося, через обвал школи загинуло багато учнів. Обвалилася столітня будівля, в якій розташована ісламська школа-інтернат. На момент обвалу там були учні-хлопчики 7-12 класів віком від 12 до 19 років. Учениці молилися в іншій частині будівлі. Їм вдалося врятуватися.