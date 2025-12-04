"Кладовка" – це не українською: 6 доречних відповідників, які варто знати

Комора / © Credits

Хоч невеликі приміщення для зберігання речей є майже в кожній оселі, не всі знають, як їх правильно називати українською мовою. Слово «кладовка» не є питомо українським і належить до суржику, якого варто позбуватися.

Про це розповіла українська акторка та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька.

Хмельницька, яка сама жартома використовує слово «закапЕлок», підкреслює багатство української мови. Вона навела повний перелік слів, які можна використовувати замість русизму «кладовка».

Усі ці варіанти є українськими та доречними у різних ситуаціях, залежно від розміру та призначення приміщення:

Комора

Комірка

Комірчина

Закапелок

Сховок

Закомірок

Обравши один із цих відповідників, ви значно покращите чистоту та милозвучність свого мовлення.

