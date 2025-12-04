ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
39
1 хв

"Кладовка" – це не українською: 6 доречних відповідників, які варто знати

Багато хто звик називати маленьке приміщення для зберігання речей словом «кладовка», але це суржик.

Дар'я Щербак
Комора

Комора / © Credits

Хоч невеликі приміщення для зберігання речей є майже в кожній оселі, не всі знають, як їх правильно називати українською мовою. Слово «кладовка» не є питомо українським і належить до суржику, якого варто позбуватися.

Про це розповіла українська акторка та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька.

Хмельницька, яка сама жартома використовує слово «закапЕлок», підкреслює багатство української мови. Вона навела повний перелік слів, які можна використовувати замість русизму «кладовка».

Усі ці варіанти є українськими та доречними у різних ситуаціях, залежно від розміру та призначення приміщення:

  • Комора

  • Комірка

  • Комірчина

  • Закапелок

  • Сховок

  • Закомірок

Обравши один із цих відповідників, ви значно покращите чистоту та милозвучність свого мовлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що слово «строк» дедалі рідше з’являється у медіа, побуті й навіть у документах. Натомість усе частіше можна почути «термін». Чи є в цьому щось неправильне та чому частина мовознавців вважає «строк» русизмом?

