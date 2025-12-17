Реклама

Stratolaunch ROC — унікальний двофюзеляжний літак, який утримує рекорд найбільшого розмаху крил серед усіх повітряних суден, що будь-коли здіймалися в небо.

Його крила сягають 117 метрів, що робить літак значно ширшим за стандартне футбольне поле довжиною близько 90 м.

Літак, також відомий як Stratolaunch Model 351 і прозваний ROC на честь міфічного гігантського птаха, здатного переносити слонів, є справжнім інженерним проривом. Спочатку його створювали для запуску ракет у космос з повітря (Air Launch to Orbit), однак після смерті співзасновника Microsoft Пола Аллена проєкт переорієнтували на випробування гіперзвукових апаратів із повітряного старту.

Stratolaunch ROC має вигляд двох з’єднаних між собою літаків. Довжина кожного фюзеляжу становить 73 метри. Повітряне судно спирається на 28 коліс шасі: 12 коліс основної стійки та два носові колеса на кожному фюзеляжі. Загальний розмах крил у 117 метрів робить його ширшим за американське футбольне поле завдовжки 91 метр.

Кабіна пілота, другого пілота та бортінженера розташована у правому фюзеляжі, тоді як лівий фюзеляж є повністю безпілотним і містить ключові системи управління польотом. Літак оснащений шістьма турбовентиляторними двигунами Pratt & Whitney PW4056, кожен із яких забезпечує тягу понад 252 кН.

Для зльоту Stratolaunch ROC необхідна злітно-посадкова смуга довжиною близько 3,7 км. Він здатний перевозити вантаж масою до 250 тонн — це приблизно на 10% більше за власну вагу літака, яка становить 227 тонн.

Проєкт представили 2011 року, а перший політ Stratolaunch ROC здійснив 2019-го. Відтоді літак виконав 24 польоти, підтвердивши свій статус найбільшого літака у світі за розмахом крил.

