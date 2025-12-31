ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
127
3 хв

Переможець лотереї виграв шестизначну суму: чому його тепер розшукують

Переможець лотереї EuroMillions ризикує залишитися ні з чим.

Ірина Лаб'як
Лотерейний квиток EuroMillions

Лотерейний квиток EuroMillions / © Associated Press

Оператори Національної лотереї Великої Британії терміново розшукують власника виграшного лотерейного квитка EuroMillions, придбаного в окрузі Повіс. Щасливець виграв понад 112 тис. фунтів стерлінгів (близько 6 млн 377 тис. грн) у розіграші від 12 грудня, проте досі не звернувся по гроші.

Про це повідомляє Mirror.

Триває розшук британця, який став власником шестизначного виграшу EuroMillions у тиражі від 12 грудня. Щасливий квиток був куплений в окрузі Повіс у Вельсі — в одній із торговельних точок Національної лотереї.

Йдеться про один із трьох виграшних квитків у Британії, кожен із яких приніс по 112 091 фунту. Усіх, хто придбавав квитки в Повісі, просять уважно перевірити свої результати. Переможець може звернутися по приз до 10 червня 2026 року.

У квитку збіглися п’ять основних чисел та одна «щаслива зірка». Виграшні номери — 7, 25, 30, 37, 41, а також зірки 5 і 11. Водночас головний джекпот у розмірі 47 164 703 фунти виграв учасник з Іспанії.

Старший радник із роботи з переможцями компанії Allwyn, оператора Національної лотереї, Енді Картер, прокоментував ситуацію.

«Який чудовий спосіб завершити 2025 рік — виграти шестизначну суму в EuroMillions. Ми дуже хочемо возз’єднати нашого щасливого переможця з його призом, тому закликаємо гравців EuroMillions перевірити свої квитки — можливо, саме ви є тим самим переможцем», — сказав Картер.

Він також звернувся до потенційного власника квитка.

«Чи були ви в районі Повісу в тиждень перед розіграшем 12 грудня? Можливо, це й не місцевий житель — ви могли приїхати туди на день напередодні Різдва, відвідати родичів або друзів, купити квиток EuroMillions, а потім повернутися додому й заховати його в надійному місці. Якщо це звучить знайомо, добре подумайте, де може бути цей загадковий квиток, адже я дуже хочу, щоб переможець отримав свої гроші», — зазначив старший радник із роботи з переможцями компанії Allwyn.

«Щасливець із Повісу — лише один із багатьох переможців EuroMillions у Великій Британії 2025 року, які отримали доленосні суми. Загалом цього року було чотири джекпот-виграші у Великій Британії на суму 199 млн фунтів», — додав Картер.

За його словами, найяскравіший момент стався в січні 2025 року, коли анонімний власник квитка виграв приголомшливі 83 млн фунтів, а згодом — виграш у 65 млн фунтів на День святого Валентина. Жовтень приніс подвійну драму: два окремі джекпоти у 26 млн і 25 млн фунтів із різницею лише в один тиждень.

Згідно з правилами Національної лотереї, переможці мають 180 днів від дати розіграшу, щоб заявити про виграш за наявності квитка.

До слова, 20-річна канадка Бренда Обен-Вега виграла в лотерею Gagnant à Vie і замість одноразової виплати в 1 млн дол. обрала пожиттєву «стипендію» у розмірі 1000 дол. щотижня. Соцмережі розкритикували це рішення, назвавши його втраченою вигодою через інфляцію, проте фінансові аналітики Moneywise вважають вибір дівчини раціональним.

