Під час операції співачка побачила моторошне видіння: що змінило її життя

Петі Муньос / © Jam Press

Мексиканська співачка та акторка Петі Муньос (Paty Muñoz) розповіла про моторошний досвід, який вона пережила у 2019 році під час операції на грудях. Через ускладнення, коли лікарі намагалися її реанімувати та вивести з наркозу, 57-річна зірка пережила короткочасний досвід клінічної смерті. Вона описує це як «пекло».

Про це пише Mirror.

Боротьба за життя та жахливе видіння

Петі Муньос зізналася, що лікарі зіткнулися зі складнощами, намагаючись привести її до тями після загального наркозу.

«Було страшно, мені було важко оговтатися від наркозу. Це було лише на короткий час, але був невеликий ризик. Загальний наркоз завжди пов’язаний з ризиком, що б ви не робили,» — поділилася співачка, яка має 40-річну кар’єру в кіно, на телебаченні та зі своїм гуртом Las Bandidas.

Перебуваючи у непритомному стані, вона пережила жахливе видіння, яке яскраво запам’ятала.

«Мені наснився жахливий сон. Я добре його пам’ятаю. Я була в дещо потворному, відчайдушному місці. Це було щось на кшталт… я не знаю, як це описати… там було багато багнюки, а з землі стирчали голови, що плакали, як у фільмі жахів. Це було схоже на пекло», — розповіла Муньос.

Жахливий досвід як стимул до змін

Цей травматичний епізод, який стався під час косметичної хірургії, змусив Петі Муньос переглянути своє ставлення до життя та здоров’я. Зірка, яка має понад 70 000 підписників в Instagram, відтепер дуже насторожено ставиться до пластичної хірургії. Більше того, цей інцидент спонукав її змінити шкідливі звички.

«Мені сказали: 'Мені важко розбудити, кинь палити'. Після цього я значно скоротила кількість куріння. Це було у 2019 році,» — повідомила вона.

З того часу Петі Муньос зосередилася на здоров’ї та благополуччі, відійшовши від теми пластичної хірургії. Вона продовжує свою кар’єру, залишаючись популярною серед шанувальників.

